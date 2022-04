Isabelle MACHADO

Forte de 10 ans d´expérience dans le commerce et la vente, je viens d´obtenir mon titre de vente conseil en magasin. Ambitieuse et persévérante, j´aspire à présent poursuivre mes études. Pour ce fait, je recherche un poste en alternance pour un BTS MUC ou un poste de vendeuse.

Disponible, souriante,responsable,rigoureuse et organisée, j´aime le contact avec les clients.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Gestion des stocks