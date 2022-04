Isabelle MACHEFAUX

Je suis actuellement promotrice des Ventes chez Districom pour L'Oréal. Voulant évoluer professionnellement je suis à la recherche d'un poste de commerciale. Je suis rigoureuse et organisée, réactive et efficace, j'ai la capacité de travailler en équipe autant qu'en autonomie et de manager une équipe. J'ai le sens des responsabilités, je peux également mettre sur pied un projet dans le respect d'un cadre défini. J'ai actuellement un gros secteur, ainsi les déplacements ne me font pas peur.

Mes diverses expériences professionnelles dans le commerce et l'industrie pourront être autant d'atouts pour m'adapter et mener à bien les missions qui me seront confiées. Je suis convaincue d'avoir beaucoup à apporter à une entreprise, tant par mes savoir-faire et savoir-être que par mon tempérament volontaire.



Si mon profil vous interresse, je reste à votre disposition pour vous exposer plus en détail mes motivations.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Commerciale

Comptabilité

Informatique

Relation Client