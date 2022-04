Isabelle MAGUDA

Vous rencontrez des problèmes avec votre fidèle compagnon ou vous aimeriez (re)commencer sur de bonnes bases ? Bien avec son chien est là pour vous aider : chien qui tire en laisse, solitude mal gérée, chien réactifs sur les humains et/ou les autres chiens, chien qui saute sur les visiteurs, chien qui n'est pas propre, qui détruit, qui aboie, ou tout autres comportements gênants mais aussi accueil d'un nouveau chien/chiot. Je vous proposerais des solutions adaptées à vous et votre compagnon canin pour évoluer vers une relation harmonieuse.



Je propose également des promenades canines collectives de 2h en forêt. Je viens chercher votre chien chez vous et vous le ramène détendu et enrichi d'interactions canines.



Pour tous renseignements consultez mon site web :

ou ma page Facebook :



