Catherine MAGUDA

J'ai obtenue un BTS diététique en 2005.

Je suis actuellement diététicienne au Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan (Tracy le Mont, dans l’Oise) où je travaille depuis 2006.

Mon travail comprend une prise en charge personnalisée des patients qui présentent en générale des maladies cardio-vasculaires, ainsi que différents facteurs de risques tels que le diabète, le surpoids, l’obésité.

L'éducation des patients est ce qui m'intéresse le plus dans mon métier. Mon DU en éducation thérapeutique m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences à ce sujet et de modifier ma relation avec le patient.

Je me suis également spécialisée dans la prise en charge des patients obèses ou en surpoids. Mon DU sur les troubles du comportement alimentaire et la formation du GROS (Groupe de Réflexion sur l'Obésité et le Surpoids) m'ont permis d'avoir une approche particulière auprès de ces personnes.

Je me suis installée en libérale à Compiègne depuis juin 2012. Ainsi je peux proposer des suivis sur le long terme. Je fais également parti d'un réseau de chirurgie bariatrique.





Mes compétences :

Diététique

Nutrition

Education