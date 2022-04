Claire DEWAILLY

Ayant déjà une expérience dans le domaine de l’aéronautique, je souhaiterais poursuivre ma carrière dans ce domaine en gestion de production, en amélioration continue et en méthodes.

Partager mon esprit d’équipe et mon sens du relationnel avec les clients.

En effet, l’industrialisation d’outils et de processus permettant l’amélioration continue dans le domaine de la production et la gestion de projets sont des objectifs à atteindre qui me motivent particulièrement.



Mes compétences :

CAO

Conception

Contrôles non destructifs

Fiabilité

Maintenance

Mécanique

Methodes

Qualité

Sureté

Sureté de fonctionnement