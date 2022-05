Sébastien LYS

Récemment diplômé de l’Université technologique de Compiègne (UTC) en mécanique générale, je souhaite continuer ma carrière dans la conception mécanique et la R&D. J’ai choisi de spécialiser mon diplôme d’ingénieur en matériaux et innovations technologiques. Cela m’a amené à travailler dans le domaine de la construction mécanique, à étudier les lois de comportement des matériaux et, en partant d’un besoin spécifique, à réaliser des choix de conception.



Lors de mon stage en tant qu’Assistant Ingénieur chez ArcelorMittal, j’ai pu mettre en pratique mes connaissances en mécanique générale. Il a été plus particulièrement question de mettre en place des protocoles d’essais, d’assurer leurs bonnes réalisations, d’analyser les résultats et de rédiger les documents de synthèse. L’analyse et la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu m’a passionné et orientent depuis lors mon projet professionnel. J’ai su démontré ma rigueur, mon sens de l’organisation ainsi que mes capacités à travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe.



Je suis actuellement en poste chez Cornilleau (leader européen en équipements de tennis de table) en tant qu’Ingénieur R&D. Mon travail porte sur l'amélioration continu de la chaîne de production de plateaux de jeu où il est question de solutions process/matériaux. Je travaille également sur le développement d’outils internes pour la caractérisation de matériaux en laboratoire.

L’analyse des spécifications, la création de protocoles d’essais, la rédaction de rapports de synthèse (français et anglais) et la compréhension des phénomènes physiques mis en jeu constituent la majeure partie de mes activités au sein de la société. En complément, je mène de manière hebdomadaire une vidéoconférence en anglais avec des partenaires asiatiques dans le cadre du développement de nouveaux produits. Je participe ainsi à la rédaction de cahiers de charges.



