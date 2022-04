Isabelle MAHEUT

Responsable des aspects opérationnels pour 40 collaborateurs directs dont un superviseur pour 5 bureaux Paris-Madrid-Milan-Dubaï-Istanbul

Spécialiste RH

 Conception et mise en œuvre du plan de formation pour l’équipe en place

 Ingénierie pédagogique

 Développement des compétences en local sur des projets stratégiques définis (Project Lifecycle et Business Development)

 Supervision du développement de carrière des collaborateurs

 Recrutement, intégration et coaching

 Gestion des transferts de postes

 Gestion de la performance avec décision sur les aspects financiers - entretiens d’évaluation individuels

 Coordination et gestion des besoins en staffing au niveau européen

 Définition et mise en place d’un nouveau modèle global pour le département - nearshoring - participation à l’amélioration constante du modèle

 Gestion du budget régional



Mes compétences :

Administration

Animation

Communication

Conception

Formation

Gestion de projets

Ingénierie pédagogique

Plan de formation

Gestion des conflits

Accompagnement au changement

Gestion de projet