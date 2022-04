Isabelle MALAPERT

Ma formation et mon parcours professionnel au sein de diverses entreprises m'ont permis de développer de solides compétences en qualité de secrétaire de direction bilingue anglais.

J'ai pu acquérir une bonne maîtrise des outils de bureautique, des qualités rédactionnelles et relationnelles. Très attirée par les relations internationales et la communication, je recherche un poste d'Assistante de direction.



Mes compétences :

Mise en forme de tableaux, rapports, courriers

Organisation d'évènements : séminaires, réunions

Traduction de documents en anglais

Facturation, gestion des impayés, relances

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Lotus Notes

DBase

Règlements litiges commandes, livraisons

Gestion dossiers d'appels d'offres, devis

Suivi notes de frais et congés

Réalisation documents de présentation

Commandes fournisseurs clients

Dossier matériovigilance