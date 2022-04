Isabelle MALEJACQ

Assistante SAV au sein d'une entreprise de blindage de véhicules.





-Management d’une équipe de techniciens itinérants : réception demandes d’intervention des clients, prise de RDV pour établissement des plannings des techniciens, tout en veillant à maintenir la satisfaction des clients et la rentabilité des interventions

-Coordination des interventions sur le terrain et/ou atelier, s'assurer du suivi jusqu'à la réception par le client

-Recueil et exploitation des remontées du terrain pour améliorer le service rendu

-Proposition d'offres de services (formations sur véhicules, contrats de maintenance, réparations...) (SAP)

-Etablissement d’offres commerciales de pièces détachées pour le marché national et export (SAP) . Suivi des dossiers depuis la demande client jusqu’à la facturation : lancement et suivi des approvisionnements (SAP) , organisation des expéditions, gestion des formalités douanières, suivi de la bonne réception des pièces par le client, facturation, relances paiements et gestion des litiges.

-Saisie et enregistrement des temps et des matières dans le système ERP SAP

-Planification transports de véhicules blindés (interne et sous-traitance)



Très bonne pratique des outils informatiques (SAP, Excel, Word, Powerpoint)



Mes compétences :

Autonomie

Dynamisme

Polyvalence

Réactivité

Rigueur

Sens du contact

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Import/Export

IBM AS400 Hardware