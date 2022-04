Isabelle MALLARD

Domaines d'expertise :

- Ecosystème entreprises en création / start-up : réseaux et programmes d'accompagnement

- Innovation financières et Fintech

- Banque de détail (tous types de réseaux : Régional / National / International)

- Banque des entreprises et financement des entreprises (bancaire / extra-bancaire)



Compétences : Management de projets et programme / Conduite du changement et Formation / Diagnostic et analyses stratégiques et organisationnelles



Double Parcours : Consulting (12 ans) + Interne Banque



Mes compétences :

Organisation

Gestion de projet

Banque

Formation

Pilotage

Financement d'entreprise

Fintech

Anticipation

Innovation

Management opérationnel

Conduite du changement

Stratégie