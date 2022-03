Joël DARDILL

DIRECTION DE BUSINESS UNIT / FILIALE / OPERATIONS



ESC / DESCAF (bac+5) - anglais et allemand courants.



20 ans d'expérience en management et développement de Business Units pour des leaders mondiaux.



Leadership orienté Client et résultat avec 3 compétences clés :



1. élaborer la business strategy, le business plan et gérer le P&L ;

2. fédérer et manager des équipes pluridisciplinaires en conduisant le changement ;

3. manager le commerce et les opérations dans un processus d’amélioration continue (9001 / 14001 /18001 / 6Sigma).



Définir et développer une stratégie, établir le business plan, les budgets, gérer le P&L, les ressources (RH, investissements, working capital, cash), fédérer, entraîner, vendre, produire, manager et piloter pour créer de la valeur.



Mes compétences :

Business plan

Trésorerie

Conduite du changement

Commercial

Management

Pilotage d'entreprise

Service client

Business intelligence

Business manager

Analyse financière

Contrôle de gestion

Business development

Strategie

RH

IRP

Qualité

Management commercial

BTP

Manager

Location

Automobile

Maintenance

Logistique

Industrie

BtoB

Réseau

Directeur général