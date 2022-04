Isabelle MALLE

Digitale adoptive!



C'est, parce que les enjeux de l'entreprise 2.0 sont avant tout humains que ma mission de conduite du changement de transformation numérique, me passionne.



Pour faire évoluer les usages progressivement sans laisser personne au bord du chemin, je dispose d'un excellent relationnel et d'une forte d'empathie.



Parce qu'il faut convaincre, expliquer que cette révolution est incontournable et qu'il faut l'accompagner, mes capacités de synthèse et de présentation pédagogique des informations sont des atouts majeurs.



Enthousiaste, passionnée, ouverte d'esprit, créative, dotée d'une grande capacité d'écoute, j'aime avant tout travailler en équipe dans des environnements très coopératifs, partager mes nombreuses idées dans un climat de confiance et de saine émulation, explorer de nouvelles pistes, m'améliorer en permanence.



Parce qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul, je suis persuadée que l'intelligence collective permet de relever de grand défi dans des délais rapides. J'aime les challenges et les résultats collectifs.



Je ne travaille pas, je m'amuse et j'ai beaucoup d'humour.



Mes compétences :

Gestion de projets

Management

Créativité

Infographie

Community management

Réseaux sociaux

Conduite du changement

Pédagogie

Ecoute

Capacité d'analyse