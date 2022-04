Isabelle MALLET

"Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller"



Evènementiel :



Organisation d'évènements divers (évènements institutionnels, salons professionnels, portes ouvertes, workshops, congrès, conventions, séminaires)

Gestion de la logistique :

- Elaboration des retro-plannings

- Recherche, sélection et coordination des prestataires

- Suivi budgétaire

- Animation des comités de pilotage

- Gestion des invitations

- Reporting

- Coordination sur place

- Elaboration et diffusion de questionnaires de satisfaction



Communication externe et interne :



- Elaboration de supports de communication print : plaquette commerciale, flyers, posters, fiches produits, encarts publicitaires, newsletter, publications internes, charte graphique



- Elaboration de supports web :

e-newsletter, e-mailings, brèves intranet, articles internet, refonte de sites internet



- Elaboration de supports audiovisuels :

films, animation 3D



Relations Presse :



- Rédaction et diffusion de documents presse : communiqués, dossiers de presse

- Relations avec les journalistes

- Organisation de points presse, de conférences de presse, de "one to one"





Informatique :



- Maîtrise du Pack Office

- Maîtrise de la chaîne graphique



Langues :



- Anglais courant : Séjour linguistique en Irlande du Sud - Préparation de l'Examen de Cambridge



- Allemand : Très bonnes notions



- Espagnol : Lu, écrit