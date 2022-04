Isabelle MANGINI

Je suis FORM’ACTRICE : comédienne - formatrice.

Je me sers de l’apport du Théâtre et de l’autoscopie, en tant qu’outils pédagogiques dans les nombreux stages que j’anime. Méthode très active et participative qui facilite les prises de conscience et

les changements, tant personnels qu’institutionnels en s’appuyant sur les apports théoriques requis.

Depuis 1996, j’anime des actions de formation sur mesure en entreprise afin de :

« Former sans conformer, enrichir sans endoctriner, armer sans enrôler et donner le meilleur de soi »

Jean ROSTAND



• Domaines d’intervention :

 Prise de parole en public ;

 Coaching ;

 Management d’équipe ; Team building ;

 Désamorcer les situations conflictuelles ;

 Gestion du stress ;

 Média training ;

 Négociation par les techniques théâtrales.



• Références en formation :

RFI – ONU- EFB – HEC – France 3 - IFOREP – CNAM – CNN- CUEJ de Strasbourg – Dior - American Express – Sanofi/Aventis – Unilog/Logica - Crédit Agricole – France Télécom – Peugeot – CNP – Orange - E.D.F – Parcs Walibi – CCF – SFR – Alcatel – ENAP - Manpower – ICD – GRETA - CAPARIF – IRTS – IP2A – Cegetel – MAAF – MMA – Barclays – LCL- Crédit Suisse – Calyon – Total – Bata – Bertin Technologies – Apsys – Société Générale – Renault – SNCF – Bertin Technologies – Turner – France 2 – Inexa – CAAM – Invivo - Ser fly LCI – Banque populaire – Psychologies magazine – Groupe Bolloré - Exapaq- CA-CIB - Distriborg- Surcouf - La Redoute - RATP - Monster - MTP Michelin - La Française des jeux - Accor SA - Saint-Gobain Weber France - UPS France SNC- SITA -Flunch - Amundi - Kellogs- CEGEDIM- Prévoir- Axa Assurances- France Télévisions -Sécuritas - Alstom - Renault - Hôtel de Crillon……



• Parcours :

- Bac littéraire avec mention;

- Conservatoire d’art dramatique de Tours.

- Conservatoire National d'Art Dramatique, classe de Michel BOUQUET.



 Comédienne depuis 1980 :

Théâtre - Télévision - Cinéma - Radio - Doublage.



 Formation de Formateurs en 1996 à TRILOG (Direction Yves BOURRON)

5, rue Ponscarme 75013 PARIS.

Membre de son collectif de Comédiens-Formateurs depuis 1997



-Formatrice attachée au service de formation de Radio France Internationale depuis 1997.

-Responsable pédagogique des sessions de coaching pour le Plan FSP Afrique Talent +

Sous l’égide du Ministère des Affaires Étrangères.

-Coach des formateurs des missions CFI/RFI/France 24, avec le soutien de l'Union Européenne: "Des radios pour la paix".



CNAM : Formation en coaching en 2007.

Membre de l’association Coaching et CNAM.