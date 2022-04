Isabelle MARAS

CE QUE JE RECHERCHE

Échanges, idées et contacts en rapport avec les relations franco-allemandes et leur dimension européenne; les questions de paix et de sécurité dans l'espace académique et professionnel francophone, en particulier en lien avec la PSDC, la gestion civile de crise européenne, les missions de police UE, la réforme des services de police en situation d'après-conflit, la réforme du secteur de la sécurité.

Aires géographiques: France/Allemagne; Balkans occidentaux, Afrique centrale/Grands Lacs, aire euro-méditerranéenne.



CE QUE JE PROPOSE

Expertise dans les domaines sus-mentionnés, une formation/éducation française complétée d'une expérience professionnelle et académique européenne approfondie (Allemagne, Belgique), expérience d'enseignement, de gestion de projet à l'international. Vision stratégique et mise en réseau.

Engagement, rigueur, curiosité et enthousiasme.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





Septembre 2013 - présent



Chargée de projets "Dialogue européen", Fondation Genshagen, Berlin (Allemagne)



Conception et conduite de projets franco-allemands et européens, principalement dans le domaine de la politique extérieure de l'Union européenne.



Depuis 2007 -



Doctorante en études européennes de sécurité

Institute for Peace Research and Security Policy (IFSH) - Hamburg, http://www.ifsh.de/



< Recherche et séjours de terrain (Bosnie-Herzégovine, République démocratique du Congo, Bruxelles) relatifs à mon sujet de doctorat portant sur les missions de police de l'Union européenne.



< Cours, workshops

Conférences et workshops internationaux, publications



< Septembre 2011: Certificat - formation à l'observation électorale de court terme, ZIF (Zentrum für Internationale Friedenseinsätze), Berlin





Août 2011 - Août 2013



Chercheur à l'Institut de Paix et de Théologie (ITHF), Hambourg (Allemagne)



Recherche et expertise relatives aux questions de paix et de sécurité, avec un accent sur les "révolutions arabes" et les développements politiques et ayant des implications de sécurité dans l'aire euro-méditerranéenne et au Moyen-Orient.



Avril 2010 - Décembre 2011



Consultante / Chercheur

GRAPAX - Groupe de recherche en appui aux politiques de paix, Bruxelles (Belgique)



Thématique du genre et du rétablissement de la paix en RD Congo.

Conseil et expertise au gouvernement belge sur les questions de gouvernance et d'établissement de la paix dans les États fragiles.



2007 - 2009



Assistante de séminaire / Coordinatrice académique - Relations euro-méditerranéennes

Pôle Bernheim d'Études sur la Paix et la Citoyenneté (Université Libre de Bruxelles)



Séminaire "Média et Stéréotypes dans les Relations entre Sociétés Occidentales et Arabo-musulmanes"/ SOLIYA Connect Program (Etats-Unis), http://www.soliya.net/ , 2007-2009

Conférences euro-méditerranéennes Peyresq 2008, Université Libre de la Méditerranée (ULM-REMU) 2009



2006 - 2007



Coordinatrice de projet européen



Projet de promotion participative de la jeunesse rurale européenne "Change the Village, Challenge Yourself!" soutenu par la Commission européenne.



2004



Blue Book Stagiaire / Balkans occidentaux - Commission européenne



Direction générale Relations extérieures (RELEX), Unité Balkans occidentaux - Bruxelles





ETUDES



Institute for Peace Research and Security Policy (IFSH)/Université d'Hambourg - Allemagne

< Doctorat en cours



Université Libre de Bruxelles (ULB) - Belgium



Université J.-W. Goethe de Francfort/Main - Allemagne



Institut d'études politiques de Lyon (IEP) - France





LANGUES

Français (langue maternelle), Anglais (lu, écrit, parlé), Allemand (lu, écrit, parlé)



MES HOBBIES

"Res publica", créer des liens entre société civile et institutions/sphère politique, lecture (presse, littérature internationale), musique (jazz, funk, flûte traversière), amatrice de chocolat.



