Isabelle MARCAIS

Titulaire d’un DJCE (DESS - diplôme de juriste conseil en entreprises) en droit des affaires obtenu en 1998, Isabelle Marçais est avocate au Barreau de paris et spécialisée en droit fiscal. Elle exerce dans cette spécialité depuis 16 ans.



Isabelle Marçais a créé son cabinet afin d’exercer ses compétences dans une petite structure indépendante. Son objectif est de développer une relation de proximité et de confiance avec ses clients, tout en utilisant des méthodes de travail et une charte qualité équivalentes à celles des grosses structures de droit fiscal.



Forte d’une expérience acquise au sein de grands cabinets parisiens, ses méthodes de travail sont empreintes de la plus grande rigueur et sérieux, nécessaires à la pratique d’une spécialité en constante évolution.

Isabelle Marçais est membre de l’IACF. Les langues pratiquées sont le français et l’anglais.





http://www.marcaisavocats.fr



Mes compétences :

Droit fiscal

Avocat

fiscalité

Droit des affaires