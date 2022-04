Isabelle MARCAIS

Une expérience de generaliste RH en milieu industriel de hautes technologies d'une société américaine.

Création de la fonction de DRH à 2 reprises basée sur la maitrise des aspects généralistes RH (gestion de l'emploi et de la formation, droit social, systèmes de rémunération, relations sociales, développement des compétences , communication, évaluation)

Pilotage de réorganisations massives en Europe

Conduite de divers projets RH issus de politiques du groupe

Négociation dans un environnement fortement syndicalisé, des évolutions nécessaires aux développements des activités

Bonne pratique des relations avec les différents niveaux de responsabilité (sites, France, Europe et US)



Mes compétences :

Développement rh

Formation

Recrutement

Gestion des compétences

Rémunération avantages sociaux

Législation sociale

Fusion acquisition

Conduite du changement

Négociations sociales

Externalisation

Europe