Patrick GENIER

En 19 ans d’expérience dans des entreprises de tailles et de secteurs diversifiés (équipement de la maison, matériel médical, électronique, cosmétique & parfum, énergie, logistique), j’ai développé de solides compétences en Supply Chain, gestion de production, systèmes d’information et gestion de projets.



Chez ALTRAN depuis 11 ans, je reste passionné par des missions alliant les aspects opérationnels avec des activités orientées projet.



J’ai eu l’opportunité de participer ou de piloter des projets variés, depuis le transfert d'activités logistiques, le pilotage de sous traitants, le déploiement de systèmes d'information (ERP, WMS) jusqu’à l’optimisation de flux industriels et logistiques.



Mes missions actuelles:



1/ Conseil opérationnel (audits et pilotage de plan de progrès, gestion de projets, formations), avec comme domaines d'expertise :

* Supply Chain (avec forte expertise du stockage), Gestion de Production et Amélioration Continue.

* Systèmes d’information (implémentation et optimisation d’ERP et de WMS).

* Gestion de projet d’investissements (matériel, bâtiment), systèmes d’information (déploiement ou optimisation) et organisationnel (optimisation de flux, réorganisation de service).



2/ Responsable du pôle de compétences OISC (coordination d’un pool d’experts en Organisation Industrielle & Supply Chain, promotion et développement des compétences et du savoir-faire ALTRAN, conception d’offres à fortes valeurs ajoutées).