Cyrille DAUMAS

Les entreprises se transforment et libèrent leur potentiel dans une quête d'horizontalité. Elles redonnent ainsi aux acteurs opérationnels une vision sur la finalité et les moyens d'agir dans une direction commune. Cette stratégie à l'oeuvre dans les entreprises digitales et libérées doit s'accompagner d'une reconstruction transversale des processus métier, pour satisfaire les attentes sans cesse renouvelées des clients et les nouvelles pratiques des collaborateurs.

La plateforme de management des processus, agile et collaborative, sera l'instrument idéal pour pérenniser cette démarche et démultiplier les performances.

C'est dans cet esprit que j'ai crée Indigo avec mes associés.



Mes compétences :

ALTRAN

Conseil

Conseil informatique

Conseil en organisation

Modélisation de processus

Cartographie des processus

Business Process Management

Management commercial