Je suis Isabelle Marcelly, j'ai 28 ans, actuellement en CDD dans la société Probtp en tant que Conseillère client, j'ai décidé d'entreprendre une licence Administration et Gestion Ressources humaines que je prépare à domicile en conciliant cours et travail, depuis septembre 2014.



Je suis déterminée, appliquée dans mon travail et organisée, j'aime les challenges et souhaite m'investir afin d'en apprendre le plus possible, je pars du principe que rien n'est jamais acquis, et qu'on en apprend tous les jours.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel