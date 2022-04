Directrice à La Halle depuis 2007, j'ai commencé en région parisienne. J'ai exercé la mission de directrice formatrice La Halle et le centre CFA. Depuis 2011, je suis sur la région de Pau et assure des missions de directrice tutrice et formatrice avec le centre ACF.



Mes compétences :

Organisée

Méthodique

Capacité d'adaptation

Dynamique

Animation d'équipe

Formatrice