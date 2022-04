Isabelle MARCHISET

SYNTHESE DE CARRIERE :



9 années d'expérience professionnelle dans les domaines industriels et financiers m'ont permis de mettre en oeuvre et de développer mes compétences dans les domaines suivants :



Méthodologie, mise en oeuvre de normes et standards de développement - GEC Alsthom, Banque Worms - Projet SIT

- Définition de normes et standards de programmation dans le cadre de l'utilisation des produits Software AG dans un environnement IBM MVS

- Conception d'un atelier d'aide au développement : gestion de la documentation d'un projet, maquettage, génération de programmes et de traitements complexes et gestion des enchaînements (module directeur)



Conception et administration de bases de données -

THOMSON CSF RCM : environnement RDB

- Conception et mise en place d'une base de données de gestion des gammes de fabrication.



Banque WORMS - Projet SIT : environnement ADABAS.

- Validation du modèle logique des données et assistance lors du passage au modèle physique

- Administration de la base de données de pré-exploitation , tuning des performances et optimisation lors de la mise en production du logiciel



Support technique, contrôle qualité, formation - SAGF - Banque WORMS .

- Formateur occasionnel sur les produits Software AG (outils bureautiques mainframe en particulier)

- Support technique dans les phases d'analyse et de réalisation du projet et contrôle de la qualité des développements réalisés en matière de performances et de fiabilité



Gestion de projet - THOMSON CSF RCM , Renault Crédit International, GEC Alsthom.

- Encadrement d'équipes (jusqu'à 5 personnes)

- Suivi de projet des phases de conception jusqu'à la mise en place

- Planification, rédaction de documents, comptes rendus et notes, conduite de réunion

- Suivi de projet réalisés en forfait et recette



COMPETENCES TECHNIQUES :



Matériels : IBM 3090, IBM 9370, VAX 8300

Systèmes : MVS/XA, VM-CMS, VMS

Bases de données : Adabas, RdB

Langages : Cobol, Pascal, Natural

Moniteurs TP : CICS, ACMS/TDMS (Digital)

Méthodes : Merise (utilisation de l'atelier MEGA de GAMMA International)



COMPETENCES FONCTIONNELLES :



- Banque : Moyens de paiement, gestion des systèmes interbancaires de télécompensation (réseaux SIT et TBF)

- Gestion de production : Gestion des données techniques et des gammes de fabrication

- Gestion commerciale : Gestion client



Mes compétences :

Gestion de projet