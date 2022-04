Isabelle MARCUS

Nous assistons les entrepreneurs,es Artistes et les multinationales a s'implanter aux Etats Unis avec l'aide conjointe de notre network composé d'experts et d'avocats bilingues. Nous proposons ainsi une aide personnalisée de l'incorporation d'une société, aux visas spécialisés pour les Etats Unis en passant par un accompagnement sur place et des aides marketing et business.



Française d'origine, j'ai monte ma première compagnie a New York, Columbus Immigration en 2005. Je serai ravie de vous conseiller dans votre démarche vers les Etats Unis!