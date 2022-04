Isabelle MARECHALLE

Manager d'hommes et responsable dans l'âme et dans le commerce depuis ma plus tendre enfance, je suis une personne investie et responsable sur laquelle on peux compter dans l'entreprise.

Encadrement et fédération d'équipe, gestionnaire, maîtrise des normes HACCP et surtout commerciale sont quelques unes de mes qualités professionnelles.

Régulièrement confrontée aux aléas du métier, je suis capable de répondre à tout imprévu et ce en toute autonomie.



Mes compétences :

Recrutement du personnel

Maîtrise des normes HACCP

Gestion point de vente

Animation et suivi des équipes