Isabelle MARIENVAL

Issue de la qualité, j'ai une expérience de plus de 15 ans dans l'agroalimentaire.

Ma fonction de Responsable Usine, dans un site certifié IFS high level, m'a conduit a développer et maîtriser des compétences en management, gestion et performance industrielle, amélioration continue, conduite du changement et de la sécurité, ainsi qu'à utiliser les outils associés (5S, SMED, Lean manufacturing, référentiel IFS).

Femme de terrain et de communication, j'ai su fédérer les équipes autour d'objectifs communs.

Mon goût pour le challenge et les nouveaux projets me conduit aujourd'hui à mettre mon expérience industrielle au service de la formation .

J'interviens dans les domaines de l'hygiène, qualité, HACCP, référentiel IFS-BRC, management, amélioration continue, communication professionnelle... en formation initiale ou continue



Mes compétences :

Audit

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Management

Qualité

Gestion de projet

Animation de formations

Ingénierie de formation

Formation