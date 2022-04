Isabelle MARMOUSEZ

J'ai travaillé 20 ans comme compagnons professionnelle dans les monuments historiques chez PAYEUX à Arras. Grâce à mes points forts tels que la minutie patience, précision, j’ai pu exercer ce métier avec aisance. Afin de pouvoir réaliser la rénovation de ces monuments classés, la lecture de plans ainsi que les diverses épures sont indispensables à la bonne réalisation pour le respect de l’architecture de ces édifices.

Durant cette période j’ai eu la chance de restaurer avec d’autres collègues les monuments tels que le PONT NEUF, le LOUVRE, l’église SAINT SULPICE à Paris et d’autres encore.



J’ai occupé un poste de secrétaire commercial durant 5 ans dans une marbrerie de décoration à Hénin Beaumont.

Durant cette période j'ai étais chargée du traitement commercial et administratif des commandes des clients en salle exposition, de la réception des appels téléphoniques

(suivi de commande, informations, livraison,facturation, règlement, …), des tâches de secrétariat courant.



Je suis en parallèle animatrice et trésorière bénévole depuis plus 12 ans dans un club de peinture et

J'ai ouvert également un atelier sculpture en 2012.

je viens obtenir BAFA avec appro handicap pour pouvoir accueillir des enfants dans mon atelier



Ma capacité de travail et ma persévérance m'ont permis de progresser dans mes fonctions et dans mes responsabilités.

Désirant toujours rester dans le domaine du bâtiment, je viens de suivre une formation au GRETA D’ARRAS en DAO sur AUTOCAD 2D 3D version 2010 et REVIT 2010.

Durant cette formation, des notions de métré et d’études de prix m’ont été également données. Mes stages en entreprise ce sont déroulés en bureaux d’études.

Dotée d’une grande capacité d’adaptation, je cherche à m'investir dans une entreprise performante où mes compétences nous permettraient de développer de nouveaux projets.