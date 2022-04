Isabelle MARNATA GUTMAN

30 ans de direction d'une pme dans les metiers de l'impression et de la plasturgie . Engagement patronnal benevole , nombreux mandats Durant 20 ans , Cci , prudhomme , act Mediterrannee , Universite et ecoles , Metierama , vice presidente Fce , femmes 3000, upe et Cgpme , engagement dans arnavant et actuellement vice présidente de CANE , engagée depuis de nombreuses annees dans les quartiers nord de Marseille .