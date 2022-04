Isabelle MAROS

Je viens de rejoindre l'équipe du centre EVOLUA FORMATION crée il y a 11 ans par Christine Maros.

fort de ses presque 180 étudiants, stagiaires alternants nous sommes spécialisés dans la formation du BAC+2 au BAC+5 dans les métiers du tertiaire. plus de 80 % de nos stagiaires sont alternants et bénéficient donc d'un double avantage : celui de poursuivre leurs études supérieures tout en apprenant leur futur métier .



Mes compétences :

Esprit d'analyse et de synthese

Organiser autonome

Communication/marketing

Programmation neuro-linguistique

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

ventes longues et complexes

Bookkeeping

Budgets & Budgeting

ISO 900X Standard

Information Technology