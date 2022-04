Isabelle MARQUIS

La société ACCF, Audit Conseils Comptabilité Formation, œuvre dans tous les domaines demandant les connaissances d’un Expert comptable, allant ainsi de la création d’une Entreprise à sa cession, en passant par sa gestion comptable, fiscale et sociale. Elle se veut dynamique dans sa démarche d’une comptabilité économisant le papier, d’un contact par mail efficace et d’une communication régulière.



Présidente de la société ACCF, Expert comptable et Commissaire aux comptes, je bénéficie d’une situation privilégiée au cœur de l’entrepreneuriat français. Conseil et accompagnatrice de Dirigeants de PME, je suis à l’écoute de leurs préoccupations professionnelles. En tant que dirigeante, mon écoute est objective et très intéressée.



Mes domaines de prédilection sont la préparation d’une plaquette d’évaluation d’entreprise, le montage d’un dossier de demande de financement (comptes prévisionnels), l’accompagnement organisationnel et le suivi des résultats réalisés et de la trésorerie.



Je suis par ailleurs un membre actif de RESEAU ENTREPRENDRE 92 (Association accordant des prêts d’honneurs à des créateurs et des repreneurs d’entreprise) et en tant que tel, je suis amenée à être la Marraine pour porter un projet et permettre à un repreneur/créateur d’accéder à un accompagnement sérieux et à des financements en regard avec la maturité de son dossier.



NOS METIERS :



AUDIT

En tant que Commissaire aux comptes, ACCF a pour mission de certifier les comptes de l’Entreprise, portant ainsi un second regard, après celui de l’Expert comptable ou du Service comptabilité. ACCF rend compte aux actionnaires et participe aux Conseils d’Administration ou assimilés. L’avis du Commissaire aux comptes, dont la nomination est rendue obligatoire sous certaines conditions et selon différentes formes sociales, s’avère précieux pour l’entrepreneur dans l’appréciation des risques économiques, financiers et juridiques. Le Commissariat aux comptes représente un tiers de notre activité.

ACCF intervient aussi dans d’autres opérations notamment en tant que Commissaire aux apports ou Commissaire à la fusion ou Commissaire à la transformation.



CONSEILS

Dans la vie d’une Entreprise, de nombreuses décisions de gestion doivent être éclairées par la vision et le conseil d’un spécialiste.



COMPTABILITE

Dans le domaine de l’expertise comptable, sa mission de base est de tenir, superviser et finaliser la tenue des comptes de l’Entreprise. L’équipe ACCF vérifie et propose la meilleure affectation de chaque opération dans le respect du Plan Comptable. Elle contrôle la nature et l’exhaustivité des enregistrements comptables. Sa mission peut s’étendre du contrôle à la réalisation, de la révision à la tenue comptable. Elle pourra ainsi :

- Soit être un consultant externe dont le rôle sera de veiller et guider le service comptable de l’Entreprise ;

- Soit s’apparenter à un véritable service de l’Entreprise en prenant en charge la saisie comptable, le classement, l’établissement des bulletins de paie, l’établissement des déclarations sociales et fiscales, l’élaboration de la plaquette annuelle (bilan, compte de résultat et annexe).

En dehors de notre diplôme, de notre attachement à un Ordre en tant qu’Expert comptable et à une Compagnie en tant que Commissaire aux comptes impliquant notamment des devoirs de compétence envers nos clients, nous participons à des formations adaptées à notre clientèle, nous disposons d’une source documentaire importante et notre curiosité informative est toujours en éveil.



FORMATION

La société ACCF propose des formations principalement destinées au personnel comptable et financier. Ces formations se veulent adaptées au secteur d’activité et suivies dans leur application pratique.

Par ailleurs, dans ses travaux de révision comptable, l’équipe ACCF essaie de transmettre au mieux ses connaissances afin de participer à l’évolution de postes dans l’Entreprise. Aucun domaine n’est « chasse gardée » et la transmission du savoir profite aux deux partenaires – l’Entreprise et son Conseil.



Bien à vous,



Isabelle MARQUIS



