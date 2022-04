Isabelle MARTIN

24 ans d'expérience dans le monde de la distribution (20 ans en centre de profit et 4 ans en centrale d'achat en GSB) avec acquisition des compétences:



-Commerciales: plan d'action , feuille de route, définition de gammes, de prix,...

-De management: coordonner, accompagner, former ,motiver mon équipe

-Transversales: travailler avec le chef de marque, le pilote de flux, le contrôleur de gestion...

-Achats: élaborer la stratégie fournisseur, les négociations annuelles, s'assurer de la rédaction des contrats...

-De gestion: suivre et élaborer un compte d'exploitation, piloter la facturation, la performance des fournisseurs, suivre les indicateurs de gestion...



Mes compétences :

Achats

Management

Travail en équipe

Dynamique

Sens du contact

Leadership

Conscience professionnelle

Organisation du travail

Autonomie

Gestion