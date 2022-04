Isabelle MARTIN

De 2007 à ce jour : * Consultante –Formateur en RH et en conduite du changement-

Partenariat ASC Conseil Formation, Muriel COULON



* Coordinateur du processus VAE pour le compte de l'IGS à Lyon

* Intervenante à l'IGS pour les Master I et II ; Directeur de mémoire ; Présidente de jury



De 1983 à 2007: Directeur des Ressources Humaines au sein d’environnements évolutifs

Compétence de Généraliste Opérationnel en RH, conduite du changement - Dialogue Social soutenu

SKYEPHARMA PRODUCTION SAS, Industrie Pharmaceutique

GROUPE THORN, Activités de Services et High Tech

COFRADEL, Grande Distribution



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Formation

Gestion de conflits