Isabelle MARTIN-SAUX

Bonjour,



Diplômé en Juin 2004 à l’Ecole d’Architecture de Toulouse, et aujourd'hui installé en Septembre 2009.



Mon parcours:



Après un Brevet Technicien de collaborateur d’architecte à l’école Victor Duruy de Bagnères de Bigorre en 1997, et quelques expériences dans le monde professionnel, en tant que dessinatrice, j’ai souhaité continuer vers mon rêve de devenir “Architecte”.



De 1997 à 2004, j’ai suivi mon cursus à l’école d’architecture de Toulouse, tout en travaillant en stages dans des agences d’Architecture de Toulouse.



Pour mon stage de fin d’année, j’ai décidé de voir une architecture différente, et je suis partie 6 mois à la découverte de la Martinique. Un voyage remarquable pleins savoir faire et de techniques face à un climat tropicale.



J’ai été diplômée en Juin 2004, avec une mention bien pour mon travail sur une extension et rénovation d’une maison de retraite et de convalescence, tout en privilégiant le bien être de la personne âgée.



Après un voyage aux Etats Unis pour conclure mon long cursus d’étude, je rentre alors définitivement dans le monde du travail et intègre une agence d’architecture de sept salariés.



Durant environ cinq années, on m’a donné la chance d’évoluer sur des projets très divers, tels que des groupements d’habitations et des logements collectifs avec des promoteurs, des bâtiments industriels, des concours, des travaux de rénovation et d’extension, et du suivi de chantier....



Une belle expérience que je mets aujourd’hui (septembre 2009) au profit de mon agence, pour faire de l’architecture tel que je l’aime, en accord avec les attentes de mes clients.



Mes compétences :

Permis de construire

Architecture

Architecte

Chargé d'affaires