Isabelle MARTINACHE-CAPPELAERE

Praticien Hospitalier depuis septembre 2008, je travaille au CHRU de Lille depuis juillet 1996. J'y suis Responsable de la Banque de Tissus, et depuis 2009 détachée à 40% à l'Agence de la Biomédecine où j'ai accepté la mission de Référent Tissus au sein de la Direction médicale et scientifique.

Pharmacien de formation, j'ai un parcours professionnel quelque peu atypique. D'avantage qu'un plan de carrière, c'est le côté passionnant des différentes expériences qui a guidé mon évolution. Salariée d'une très très grosse structure publique, j'ai toujours fait partie de petites équipes et travaillé dans des secteurs hyper spécialisés. La conjugaison de ces différents éléments a rendu mon profil intéressant :

- d'un point de vue savoir : le socle de base du pharmacien alliant connaissances médicales générales, capacité d'apprendre, organisation et méthode et reconnaissance du diplôme sont chez moi un atout précis et apprécié.

- d'un point de vue savoir faire : développé au sein d'une petite équipe, il s'étend de jour en jour. Réactivité, capacité d'adaptation son les avantages que cela apporte, la gageure quotidienne est d'éviter la dispersion et d'oublier son coeur de métier.

- d'un point de vue savoir être : faculté d'adaptation et désir de bien faire guident ma relation aux différents interlocuteurs bien au delà du n+1 et du n-1.



Mes fonctions passées en Assurance Qualité m'ont appris à définir des objectifs et les mesurer. A devenir réaliste et concrète : efficace.

Mes fonctions actuelles à Lille m'apprenent définir la stratégie d'un service, à communiquer et négocier dans ses intérêts et à manager une équipe de 7 personnes; à Paris je suis le lien entre les professionnels de terrain et le législateur et fais valoir l'expertise que j'ai du domaine du Tissus humains du prélèvement à la greffe pour tenter d'orienter les décisions de bioéthique, de sécurité sanitaire et de stratégie économique.

A suivre...



Mes compétences :

Pharmacie