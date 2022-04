Isabelle MARTINAT

L'AGENCE SOLAIRE s'inscrit dans la volonté active

d'offrir aux générations futures, un monde plus sain.



L'AGENCE SOLAIRE est l'une des toutes premières agences créées en France,entièrement dédiée à la RECHERCHE de SITES et de PROJETS pour l'implantation de CENTRALES SOLAIRES PHOTOVOLTAÏQUES.



Notre métier consiste en la réalisation de partenariats entre les propriétaires de terrains et de bâtiments de grande dimension et les opérateurs en électricité solaire photovoltaïque.



L'AGENCE SOLAIRE recherche des PROPRIÉTAIRES de bâtiments industriels, artisanaux ou agricoles et de terrains

qui souhaitent LOUER LEURS TOITURES ou terrains pour l'IMPLANTATION de CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES.

Nos partenaires FINANCENT, RÉALISENT et EXPLOITENT CES CENTRALES EN FRANCE ET EN EUROPE



NOTRE MÉTIER

Favoriser la construction de centrales solaires photovoltaïques en toiture de bâtiments existants ou à construire et en implantation sur parkings, sur l'existant, sur les projets de construction



Consolider des partenariats entre les propriétaires de bâtiments et les opérateurs en énergie solaire photovoltaïque



Conforter vos projets d'investissement sur vos propres bâtiments, sur vos toitures, sur vos parkings, sur vos terrains

Et à l'écoute pour vos projets de construction, d'agrandissement ...





Le positionnement de l'agence solaire

est de participer à cette volonté commune,

indispensable et urgente!

AGIR POUR PROTÉGER NOTRE TERRE



Mes compétences :

biogaz

Déchets

Dom

Écologie

Édition

Energie

Énergie propre

Energie solaire

Environnement

Méthanisation

Photovoltaïque

Solaire

Solaire photovoltaïque

Développement durable

Conseil