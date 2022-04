Emmanuel MARTINAT

Site internet :Array



Après avoir fait des études supérieures en droit, et une expérience de plus de 10 ans en tant que clerc de notaire, je suis diplômé du mastère spécialisé en management de la santé : structures sanitaires et sociales obtenu à l’école supérieure de commerce de Toulouse. Je suis aujourd’hui associé de la Société Posis- Hally-Consultants.



Depuis douze ans, j'interviens spécifiquement dans le secteur médicosocial et social. Mes périmètres d’interventions sont les projets, les organisations et les systèmes d’informations dans leur dimension management et pilotage. Pour être opérationnel, je m’appuie sur POSIS ®, une méthode éprouvée qu’il a créée.



Je m’adapte, aux différents contextes proposés : catégories de professionnels (techniques, cadres intermédiaires, dirigeants) ; tailles des structures, petites (établissements, services) ou plus importantes (associations gestionnaires).



Enfin, je suis auteur et co-auteur de trois articles professionnels :

- « Le système d’information, seul levier pour une éthique de performances des projets » – Revue Les Cahiers de l’Actif N°446/447- Juillet/Août 2013

- « Soutenir des pratiques éthiques de coopération » - Revue Direction(s) N°112- Octobre 2013

- « La qualité de vie, vecteur d’efficience de notre système desanté ? » - Revue Soins Cadres 44- Novembre 2002