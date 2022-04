Isabelle MASSETTE

11 Rue de l’Europe

67620 SOUFFLENHEIM

03 88 05 72 91

06 59 90 93 24



Permis A et B

Née le 2/2/1967

Célibataire 2 enfants 21 et 18 ans



TELE PROSPECTRICE





ACTIVITES PROFESSIONNELLES



2009 Télé prospectrice OFFICE PARTNER à Geispolsheim

• Prise de rdv téléphonique

• Relation Commerciale

• Traitement du courrier par mail

• Enquête



2006-2009 Télé prospectrice NOREST TELECOM à Hatten

• Prise de rdv téléphonique

• Relation Commerciale

• Traitement du courrier par mail

• Enquête

• Standardiste



2004-2005 Télé prospectrice BESMAR à Uberach

• Prise de rdv téléphonique

• Relation Commerciale

• Traitement du courrier par mail

• Enquête



2003 Secrétaire Commerciale PIERRE SCHMIDT à Weyersheim

• Saisie du courrier

• Fiches logistiques

• Tableaux Excel

• Edition et dispatching de statistiques

• Divers : réservations, réception messages internet



2000-2002 Congé parental



1987-2000 Opératrice de saisie et préparatrice de commandes

CERP RHIN RHONE à Schiltigheim

• Réception et accueil téléphonique

• Identification demande, dispatching vers les 6 services

• Saisie des commandes sur logiciel interne

• Prise de commandes téléphonique

• Préparation de commandes

• Rangement et déballage des produits



1987 Secrétaire Dactylographe Faculté de Pharmacie

Louis Pasteur à Strasbourg

• Rédaction et frappe de courriers et de notes



1986 Secrétaire Dactylographe au LABORATOIRE D’ANALYSE ET DE RECHERCHES BROMATOLOGIQUES ET NUTRITIONNELLES à Strasbourg

• Frappe et mise en page des comptes rendus, des analyses des produits



DIPLOMES



2003 Certification WORD

1986 BEP Agent de Secrétariat

1986 CAP Dactylographe



CONNAISSANCES INFORMATIQUES



Bureautique WORD

Internet



CENTRE D’INTERET



Brocantes : ventes et achats

Moto

Husky