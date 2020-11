Pascale MASSETTE

Force de proposition; organisée et habituée à travailler en équipe tout en étant autonome et résistante aux facteurs de stress; en relation permanente avec des partenaires à létranger ou en France jai acquis une écoute active envers les autres, un sens commercial et un bon relationnel client et amélioré mon niveau en langues.

Je maîtrise tous les outils bureautiques classiques (Excel, Word, Outlook, Adobe) ainsi que des logiciels spécifiques au tourisme (logiciel Alizé base AS 400) et Toogo ( ERP).

Rigoureuse, motivée , dynamique, en recherche active, je suis à l'écoute de toutes opportunités .



Mes compétences :

Gestion stocks

Tourisme

Logistique

Microsoft Office

IBM AS400 Hardware

Adobe Acrobat