Isabelle MATAFIAN

Je suis spécialiste dans les produits de Consolidation et de Reporting et notamment sur SAP EPM FC. J'ai aussi des connaissances techniques de base de données (transactionnelle et décisionnelle) qui me permettent d’assurer le lien avec d’autres logiciels et de conduire les analyses fonctionnelles sereinement dans l’optique de leur implémentation.



Dans le cadre de mes missions, j’ai souvent dirigé et travaillé avec des équipes de discipline technique et fonctionnelle, sans aucune complication.



Il n'est pas très évident de faire ressortir dans un CV synthétisé toutes nos compétences, c'est pourquoi je vous invite à me contacter afin de vous exposer mon expérience et mes attentes beaucoup plus en détail.



Mes compétences :

HFM

Microsoft Office Excel

Ms office

Management

Microsoft SQL Server

SAP

Microsoft Project