Isabelle MAUFFRAIS-SHALABI

Je propose mon expérience à des entreprises cherchant à créer ou développer une activité commerciale à l’international pour des postes tels que :

• Responsable du Développement à l’International

• Négociateur d’affaires internationales

• Responsable Export



POINTS FORTS -

• Grande disponibilité.

• La maturité nécessaire pour négocier à haut niveau, même avec les institutions gouvernementales en particulier dans le monde arabe et africain.

• Des liens d’affaires solides et renouvelés déjà établis en Union Européenne, Europe de l’Est, Afrique/Moyen-Orient (y compris Israël, Turquie, Iran), Chine et Asie du Sud Est, Brésil, U.S.A / Canada.

. Trilingue Français, Anglais, Arabe (tous pays)



tel : +33 (0)6 08 43 83 30

email : imauffrais@yahoo.fr



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing produit

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Stratégie commerciale

Stratégie

Commercialisation

Stratégie de communication

Développement commercial

Négociation

Communication événementielle

Commerce international

Management opérationnel

Management de la qualité

Export

Management commercial

Financement de projet

Financement de l'innovation

Recherche de financement

Commercial export