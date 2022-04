Isabelle MAUVAIS

J'ai fait des études d'histoire et d'histoire de l'art puis un master professionnel dans le domaine culturel en vue de travailler dans la médiation culturelle, cependant après des recherches infructueuses dans ce domaine, je suis devenue remplaçante dans l’éducation nationale, ce métier m'ayant plu j'ai passé mon capes en interne( c'est à dire après 3 ans de remplacement) et je l'ai obtenu dés le premier essai en 2011. Je suis actuellement dans une institution j'enseigne l'histoire en collège et lycée, je vais essayer de passer mon agrégation prochainement.