Isabelle MBOLÉ

Après 3 ans de formation commerciale et un parcours aussi riche que diversifié, les termes qui me définissent sont: ambition, créativité et pragmatisme.

Véritable autodidacte, j'ai je me suis confrontée à l'univers de l'auto-entrepreneuriat.

J'ai pu accroître mon sens des responsabilités à travers la réalisation de diverses opérations de vente, expositions et événements mode, en France et à l'international.

Mon parcours atypique et ma persévérance sont une plus-valu que je met avec plaisir au service de mes partenaires et futures partenaires.

Au plaisir de collaborer avec vous!





Mes compétences :

Vente

Prospection commerciale

Négociation

Fidélisation client

Coordination de projets