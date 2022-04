Isabelle Meillerais FOG FORMATION

Je propose aux dirigeants de TPE ou PME des conseils en organisation ou en gestion pour votre société, ainsi que des formations personnalisées en comptabilités (trois niveaux de comptabilité générale, comptabilité analytique).



En ces périodes économiques un peu difficiles, il est primordial pour les chefs d'entreprises de connaître certains indicateurs, afin de rester dans la course;



Que vous soyez artisans, commerçants, président ou directeur d'association ou que vous exerciez une profession libérale, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez rester maître de votre entreprise!



Je vous propose des solutions sur mesure et personnalisées.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Conseil

Formation

Formation comptabilité

Gestion d'entreprise

Organisation

Organisation d'entreprise