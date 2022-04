Isabelle MÉLIN-DANIAU

Professeur de yoga et ancienne formatrice à l'Ecole Française de Yoga (EFY), je travaille en indépendant depuis une quinzaine d'années. La pratique proposée est contemporaine et citadine, elle prend en compte ce que nous vivons, là où nous le vivons, de façon à laisser émerger la Conscience.



Le travail se fait en prenant appui sur différents supports : la pratique posturale, respiratoire, la détente, la concentration, l'assise - qui est un espace méditatif, l'étude de textes (Yoga Sutra de Patanjali), des échanges,...

Les formes de travail sont variés : cours collectifs, cours ou entretiens individuels, ateliers, stages résidentiels.L'expérience acquise en séances individuelles ou en groupe, auprès d'un large échantillon d'âges (du nourrisson à 90 ans), avec des demandes variées (entreprises, collectivités, institutions, privés) me permettent de réfléchir et de proposer des espaces de travail adapter à différents besoins.







Mes compétences :

Recherche