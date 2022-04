Isabelle MÉLO

Parcours professionnel varié en terme de fonctions et en secteurs d'activités : riche en expérience, en acquisition de compétences et en relations humaines.



Je peux intervenir dans le secteur privé comme dans le secteur public toujours avec un regard clair et aiguisé des atouts et besoins.



Ma polyvalence, ma capacité d'analyse et un certain pragmatisme sont surement mes principales qualités.



Ma dernière expérience dans le monde de l' industrie a été très enrichissante à tout point de vue : des missions variées avec un DG et des Directeurs de Services très différents, une équipe unie autour d'un vrai projet : développer la qualité et la diversité des produits tout en élargissant la notoriété et la sphère comerciale de l'entreprise !



Loin de l'artifice, j'aime m'l'impliquer dans un réel projet d'entreprendre.



Mes compétences :

Ouverture d'esprit

Capacités d'analyse

Travail en équipe

Synthèse