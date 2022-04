Isabelle MÉNARD LEPEU

Après une formation très spécialisée (BTS Tourisme Loisirs), j'ai décidé de passer les concours parrallèles afin d'intégrer une Ecole de Commerce. C'est ainsi qu'en 1996, je me suis installée à Montpellier. Mon parcours s'est déroulé en 4 ans : 3 ans d'études et 1 an de stage en entreprise.



J'ai effectué ce stage d'1 an chez KPMG Axe Consulting au sein du département Marketing Opérationnel. J'étais Chargée de Promotion Europe de l’île de la Dominique (Caraïbes). Mes principales missions et réalisations se résument ainsi :

- Mise en place la programmation de la destination « Dominique » chez 12 Tour Opérateurs : +200% versus 1997/98.

- Analyse du marché et des Tour Opérateurs potentiellement revendeurs et organisation d’eductours.

- Premières participations des offices de Tourisme aux salons leaders en Europe (ITB, WTM, SMT, Top Résa).

- Elaboration du plan d’actions marketing 2000 pour la Dominique.(Budget30 KE)



Ensuite, j'ai repris mes études quelques mois à Montpellier et avant même d'obtenir mon diplôme, j'étais rentrée chez lastminute.com, start-up à l'époque. Nous n'étions que 30 !



Aujourd'hui, 10 ans après, l'entreprise est positionnée comme leader dans la vente de voyages et de loisirs en ligne à la dernière minute. J'ai travaillé au département achats pendant 8 ans avec comme dernier poste la responsabilité des achats auprès des tour-opérateurs français soit un portefeuille représentant 150M€ de chiffre d'affaires. lastminute.com est une très belle réussite dans la distribution on-line et mon parcours chez lastminute.com a été une aventure très enrichissante tant humainement que professionnellement !



J'ai changé de voie en 2007 pour passer à la vente chez le tour-opérateur MARMARA qui fait voyager plus d'un million de français par an à l'étranger ! Je suis en charge des comptes clients Internet et des animations commerciales.



En septembre 2010, j'ai pris en charge la Direction Régionale Paris avec la gestion des comptes Grande Distribution, les agences on-line et le management de l'équipe commerciale en Ile de France. C'est un nouveau challenge passionnant et qui me permet de renouer avec le management !



Mes compétences :

Achats

Agence de Voyages

Aromathérapie

COMMERCE

Commercial

Distribution

Distribution on line

E commerce

Grande distribution

Homéopathie

Huiles essentielles

Internet

Loisirs

PARAPHARMACIE

Tourisme

ventes

Voyages

Vente

Management

Gestion de projet

Communication

E-commerce