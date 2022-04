Isabelle MENDIBOURE

Autonomie : Adaptabilité, Réactivité, Anticiper, Apprendre

Conceptualiser : Innover, Expertiser, Analyser, Pragmatisme, Synthétiser, Modéliser, Planifier

Relationnel : Ecouter, Accompagner, Argumenter, Catalyser, Communiquer, Conseiller, Former

Décisionnaire : Compter, Organiser, Prioriser, Contrôler, S’engager sur des résultats, Prendre en charge

1 Organisation / PMO

- Mise sous contrôle du référentiel et mise en œuvre de standard documentaire en fonction de la maturité de l’entreprise

- Définition et instauration d’un processus et des modes opératoires de gestion de projet et de reporting internet et avec les fournisseurs informatiques

- Définition du processus de réalisation, de validation et de mise en œuvre de procédure métier (standards, gestion documentaire, Workflow)

- Planification d’équipe interne et externe



2 Gouvernance de SI

- Rédaction d’un audit technique et fonctionnel de l’existant

- Elaboration et mise en œuvre d’un Plan d’action (BPM, Technique, Urbanisation) avec une analyse des risques en fonction des capacités financières, humaines, de la stratégie de l’entreprise et des préconisations -éditeurs.

- Elaboration d’un plan informatique en corrélation avec la stratégie de l’entreprise (Gestion Locative, Gestion de projet, Travail coopératif)



3 Déploiement ERP

- Etat des lieux et analyse des impacts sur les processus métiers existants

- Assistance Rédaction des processus métier (existant, cible, améliorations)

- Organisation des comités de travail pour définir la cible : workshop, gestion du changement, formation

- Gestion des impacts transverses



4 Conseil

- Analyse des impacts et des risques des demandes métiers

- Urbanisation

- Gestion en Workflow

- Veille technologique et juridiques (Cnil, J23)

- Gestion des Appels d’offres (CCTP, analyse, décision



5 Gestion de Projet

- Pilotage du domaine (15 personnes), de la communication et du suivi RH

- Mise en place du Plan d’Assurance Qualité (Objectifs, moyens, niveaux de service)

- Mise en œuvre de tableaux de bord de suivi d’activité, service rendu en fonction de la maturité de l’entreprise (ISO, ITIL, traditionnel)

- Organisation et suivi des divers comités (direction, projet, reporting) internes et externes



Mes compétences :

BPM BPR Business Process Management Business

Urbanisation

UML

Gestion de Projet

Organisation du travail

Chef de projets

Budget management

Conception

Conseil

Web 2.0

Méthodologie de projets

J2EE

Transport

ISO 9001

BPM

Distribution

Supply Chain

Logistique

TMA

Communication

Conduite du changement

Maintenance