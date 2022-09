Maryse MENDIBOURE

Infirmière durant 22 ans, j'ai voulu faire évoluer ma carrière en optant pour une formation de master afin d'appréhender de façon plus globale les prises en charge des patients et des résidents, de connaître les différentes dimensions du secteur de la santé.

Je viens de terminer mon année universitaire et rédige mon mémoire qui a pour thème la répercussion du changement de financement des SSR sur le parcours de la personne âgée polypathologique. J'ai voulu amener une réflexion sur l'amélioration de prise en charge de cette population avec les enjeux socio-économiques actuels.

Je suis animée par une volonté de trouver de nouveaux modes organisationnels pour faire face à ces enjeux tout en apportant des soins et services de qualité.

Je recherche donc tout poste qui me permettrait de développer mes compétences théoriques et de mener à bien mon projet professionnel.



Mes compétences :

Organisation

Analyse

Relationnel