Professionnelle de santé, d'une grande expérience des unités de soins en pédiatrie et en unité d'adultes. Reconnue de part ses facultés d'adaptabilité et de réactivité.

Management et accompagnement des équipes et des étudiants dans l'évolution ou l'apprentissage des pratiques professionnelles



Mes compétences :

Pédagogie expérientielle

Relation publique

Management d'équipe

Pédagogue et formateur

Accompagnement du changement