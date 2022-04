Je suis actuellement Responsable du service " Abonnement Individuel"au sein de VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et suis à la recherche de nouvelles opportunités sur Lille.



J'ai pris la responsabilité de ce service, suite à sa création, il y a 5 ans. J'ai dû mettre en place toute l'organisation et développer le domaine d'activité conformément à la loi SRU. Je manage actuellement une équipe de 10 collaborateurs techniques.



Je souhaite mettre mes connaissances et mon expérience au service d’une entreprise qui souhaite monter un nouveau service ou qui cherche un responsable de projets.



Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae qui vous donnera de plus amples informations sur mon parcours professionnel.



Dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’assurance de mes sentiments les meilleurs.





Isabelle MERCIER-BEX



Mes compétences :

Transport

Eau