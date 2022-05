Olivier LUET

Voila plusieurs années que j'interviens au sein d'entreprises variées pour mettre en place leur stratégies de développement.



MES PÔLES D'EXPERTISES :



-MARKETING DIGITAL : Seo, Sea, Web Analytics,

Conseiller, mettre en place et piloter votre stratégie de conquête via l'outil web et mobile



-RÉSEAUX SOCIAUX : Google+, Facebook, Twitter, Slideshare, Pinterest, Linkedin, viadeo, ...

Construire une communauté est un travail qui demande précision, patience et engagement.



-WEB ANALYTICS : Xiti, Google analytics

Mettre en œuvre la mesure de l'action menée pour l'améliorer



-DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE :

Vous guider dans le développement de votre stratégie marketing par la mise en place de process et la gestion de projets transverses



-MARKETING OPÉRATIONNEL :

"Les bonnes idées naissent de l'esprit qui analyse, elles grandissent par les mains qui agissent"



FORMATION :

Adultes et étudiants Master I & II



LANGUES :

ANGLAIS : Score TOEIC 965 sur 990 (juin 2015)



Ils me recommandent : http://www.olivierluet.com/temoignages



Mes compétences :

Marketing stratégique

Marketing online

Projets web

Management

Manager de projet

Formateur

Analytic

Gestion de projet

Stratégie web

Réseaux sociaux

SEO/SEM

Emarketing

Managment

E-commerce

Stratégie internet

Webmarketing

Web2.0

Marketing opérationnel

Partenariats

Community management

Encadrement